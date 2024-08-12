Назначен заместитель акима Жамбылской области

По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима Жамбылской области назначен Салимов Серик Жаксылыкович, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Серик Жаксылыкович родился в 1972 году. Образование - высшее. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Международный казахско-турецкий университет имени Яссауи, Академию государственного управления при президенте РК по специальностям "теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", "юриспруденция", "государственное и местное управление".

В разные годы работал кожевенником в КГП "Салтанат", мастером строительства малого предприятия "Акбастау", заместителем директора в КГП "Салтанат", главным консультантом и главным специалистом отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Жамбылского района, заведующим отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Байзакского района, главным специалистом, заведующим отделом организационной работы аппарата Жамбылского областного маслихата.

Также занимал должность начальника (руководителя) управления нормативно-лингвистической работы Комитета по языкам Министерства культуры и информации РК, заместителя председателя Комитета по языкам Министерства культуры и спорта РК, заместителя председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК, руководителя управления организационной работы, административного департамента данного министерства, руководителя различных компаний, руководителя аппарата Таразского регионального университета имени Дулати.

С июля 2022 года по настоящее время является членом правления - проректором по развитию инфраструктуры Таразского регионального университета имени Дулати.

Заместитель акима Жамбылской области будет курировать сферы образования, спорта, информации и общественного развития, религии, культуры и развития языков.

До этого данные сферы курировал руководитель аппарата акима региона.

Напомним, в сентябре 2023 года акимом Жамбылской области стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

По информации официального сайта акимата региона, Жамбылская область - область, расположенная на юге Республики Казахстан. Дата образования - 14 октября 1939 года. Административный центр - город Тараз.

Аппарат акима Жамбылской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.