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Дуйсенова сообщила Токаеву, что на социальную сферу в Казахстане выделено 14,5 трлн тенге

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Касым-Жомарт Токаев и Тамара Дуйсенова
Касым-Жомарт Токаев и Тамара Дуйсенова. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства были представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств.

Тамара Дуйсенова сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 триллионов тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета.   

Президенту было доложено, что услуги, оказываемые через Цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.

Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о предпринимаемых правительством действиях по повышению качества образования, оказанию медицинских услуг, строительству социальных объектов и поддержке сельского населения.

Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.

Напомним, недавно мы писали, кому могут назначить автоматические пособия и соцвыплаты в Казахстане.

Отмечалось, что с начала года SMS-сообщение для автоматического получения пособий и соцвыплат прислали более 316,3 тыс. казахстанцам. Приняли предложение более 131,9 тыс. человек.

В Казахстане действует Цифровая карта семьи - система, в которой собраны данные о 20 млн граждан. Она способна в автоматическом режиме выявлять лица, которым положены те или иные пособия, социальные выплаты или другие государственные услуги.

Таким образом, если казахстанцу положена одна из перечисленных мер поддержки, ему будет выслано SMS-сообщение с предложением оформить ее проактивно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2143192-tokaev-prinyal-zamestitelya-premer-ministra-tamaru-duysenovu/

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