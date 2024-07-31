Сразу в 20 разбирательствах участвует Казахстан, защищая свои интересы

Подведены итоги работы министерства юстиции РК в первом полугодии - их опубликовали на официальном сайте премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

На сегодняшний день продолжается работа по защите интересов государства в 20 разбирательствах:

13 в международных арбитражах;

4 дела в иностранных судах;

3 досудебных разбирательства.

Отметим, недавно Минюст РК сообщил, что правительство Казахстана, Нацбанк РК и стороны Стати заключили рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении спора о нефтегазовых активах.

Судебные разбирательства по этому делу длятся уже долгие года.

В марте этого года депутат Азат Перуашев заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати.