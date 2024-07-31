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Сразу в 20 разбирательствах участвует Казахстан, защищая свои интересы

Опубликовано:

Суд
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

Подведены итоги работы министерства юстиции РК в первом полугодии - их опубликовали на официальном сайте премьер-министра РК, передает NUR.KZ.

На сегодняшний день продолжается работа по защите интересов государства в 20 разбирательствах:

  • 13 в международных арбитражах;
  • 4 дела в иностранных судах;
  • 3 досудебных разбирательства. 

Отметим, недавно Минюст РК сообщил, что правительство Казахстана, Нацбанк РК и стороны Стати заключили рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении спора о нефтегазовых активах.

Судебные разбирательства по этому делу длятся уже долгие года.

В марте этого года депутат Азат Перуашев заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2142325-srazu-v-20-razbiratelstvah-uchastvuet-kazahstan-zashchishchaya-svoi-interesy/

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