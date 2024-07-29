Новые функции и полномочия появятся у КНБ

КНБ Казахстана планируется наделить дополнительными функциями и полномочиями. Соответствующий проект указана опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" сегодня опубликован проект документа "О внесении дополнений в указы Президента РК от 1 апреля 1996 года № 2922 "Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан" и от 10 декабря 1999 года № 282 "Вопросы Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

Среди вводимых дополнительных функций КНБ, согласно поправкам в указ президента "Вопросы Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан":

принятие мер по предупреждению торговли людьми;

участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

содействие правоохранительным органам РК в защите граждан и соблюдении законодательства РК; в области миграции населения в пограничном пространстве;

совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 12 августа.

Напомним, в марте сообщалось, что президент Казахстана внес изменения в положение о Комитете национальной безопасности. Согласно документу были расширены полномочия сотрудников комитета.

Отметим, согласно официальному сайту КНБ, комитет осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности РК, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной государственной границы, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты государственных секретов.