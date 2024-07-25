Залежи урана нашли в Туркестанской области

На территории Туркестанской области обнаружили крупные залежи урана. Право недропользования на проведение разведки урана на участке получила компания "Казатомпром", передает NUR.KZ.

Компания "Казатомпром" получила право на проведение разведки урана на участке "Восточный" месторождения Жалпак в Туркестанской области.

"В рамках государственного геологического изучения недр на данном участке были проведены поисковые работы за счет собственных средств "Казатомпрома", в результате которых выявлены ресурсы урана по категориям Р1 и Р2.

По предварительным оценкам, прогнозные ресурсы достигают до 30 тысяч тонн урана. Подтверждена целесообразность дальнейших разведочных работ для перевода ресурсов урана в запасы категорий С2 и С1, по результатам которых будут получены уточненные запасы урана на участке", - говорится на официальном сайте компании.

"Казатомпром" планирует проводить разведочные работы в течение 6 лет с последующей постановкой подсчитанных запасов урана на государственный баланс.

По информации Советской энциклопедии, уран (U) - радиоактивный химический элемент III группы периодической системы Менделеева, относится к семейству актиноидов.

Длительное время уран представлял интерес только для узкого круга химиков и находил ограниченное применение для производства красок и стекла. С открытием явления радиоактивности урана и радия началась промышленная переработка урановых руд с целью извлечения и использования радия в научных исследованиях и медицине.

С 1942, после открытия в 1939 явления деления ядер, уран стал основным ядерным топливом.

При попадании в организм элемент действует на все органы и ткани, являясь общеклеточным ядом. Признаки отравления обусловлены преимущественно поражением почек, поражаются также печень и желудочно-кишечный тракт.

"Казатомпром" - один из крупнейших в мире производителей урана. Вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Казахстана.