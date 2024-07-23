Трем полицейским досрочно присвоили специальное звание в Павлодарской области

Отличившихся сотрудников поощрили в ДП Павлодарской области. Также стало известно, что трем полицейским досрочно присвоили специальное звание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр наградил стражей порядка, отличившихся в служебной деятельности.

"Обеспечение законности и правопорядка является важным условием общественной стабильности. Невозможно построение успешного, развивающегося государства без обеспечения безопасности его граждан. И эта важная задача исторически возложена на полицию. Обеспечение конституционных прав граждан, правопорядка и внутренней стабильности - приоритеты, которые остались неизменными и сегодня", - отметил глава ведомства.

Отличившимся сотрудникам были вручены награды.

Указом президента РК за добросовестную службу в борьбе с преступностью и образцовое исполнение служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награжден Нурлыбек Ауезов, старший инспектор батальона патрульной полиции УП Павлодара.

Благодарность от главы государства получили Дархан Сламбеков, Женис Даукенов, Алтай Алигожин и Талгат Аубакиров.

Приказом министра внутренних дел досрочно присвоено специальное звание "майор полиции" старшему инспектору Артему Елгину, "капитан полиции" - Алмасу Канапиянову и Данату Камалиеву.

За добросовестный труд и высокий профессионализм медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" награждены: Уляев Азамат, Апушев Сарсенбек, Картпаев Данияр и Жылкайдаров Ерболат.

Нагрудный знак "Ішкі істер органдарының үздігі" получили Тлемисов Бейбит и Мукатаев Дамир, почетную грамоту МВД - Курмангалиев Берик, грамоты МВД - Жуманов Абзал и Семенченко Александр, благодарственное письмо МВД - Досан Манарбек и Қадырхан Мадияр.

"Эта награда для меня очень важна. Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма и человеческих качеств сотрудников органов правопорядка. А когда тебя ценят, это, несомненно, является хорошим стимулом, чтобы продолжать двигаться вперед и добиваться большего. Я буду и дальше стараться самоотверженно служить на благо своей Родины, доверившей нам защищать высшие ценности - права и свободу граждан", - сказал Тлемисов Бейбит.

Напомним, недавно были назначены заместители начальника Департамента полиции Павлодарской области. Ими стали Каиржан Шакаргалиев и Вячеслав Ипатов. Первый ранее занимал должность начальника управления полиции Экибастуза, второй - начальника управления информатизации и связи ДП Павлодарской области.

Также подполковник Жандос Айтмухамбетов был назначен начальником отдела полиции Актогайского района Павлодарской области. До этого он занимал пост первого заместителя начальника отдела полиции Майского района.