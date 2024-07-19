Еще один мораторий могут ввести в Казахстане

В Миннацэкономики разработали проект постановления о введении в Казахстане моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора. Документ опубликован на сайте "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Согласно проекту постановления, предлагается ввести мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора до 31 декабря 2026 года.

Исключением могут стать лишь:

необходимость обеспечения исполнения Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

особые случаи по прямым поручениям президента Республики Казахстан.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие проекта позволит повысить эффективность управления государственным имуществом, а также сократить участие государства в предпринимательской деятельности и создать условия для развития частного сектора.

"Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности", – добавили авторы.

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 1 августа 2024 года.

Предполагается, что в случае одобрения, постановление будет введено в действие со дня его подписания.

Отметим, что согласно Правилам оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора, субъекты квазигосударственного сектора – это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.