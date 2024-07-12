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В Нацбанке отреагировали на слухи об объединении с АРРФР

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Сегодня на брифинге Нацбанка его председателя Тимура Сулейменова спросили, могут ли НБ объединить с Агентством по регулированию и развитию финрынка в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы внимательно по долгу службы отслеживаем тренды, в том числе в СМИ. Я не сильно слышал, чтобы где-то ходил этот тренд по объединению Национального банка и АРРФР. Нет, такого нет.

Мы считаем, что текущая структура, конструкция двух регуляторов, она вполне отвечает текущим реалиям и потребностям государственного управления. Этого нет. Мы этого точно не хотим. Считаем, все стабильно и сбалансировано", – коротко пояснил Тимур Сулейменов.

Отметим, по данным с официального сайта НБ РК, Национальный банк Республики Казахстан является центральным банком Казахстана и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы РК. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус.

Национальный Банк в пределах своей компетенции представляет интересы Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен в Казахстане. Для этого в задачи НБ входит:

  • разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
  • обеспечение функционирования платежных систем;
  • осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
  • содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
  • осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора.

При этом Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, как сообщается на официальном сайте ведомства, является государственным органом, обеспечивающим надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Оно содействует обеспечению стабильности финансовой системы и развитию финансового рынка, осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями, а также иными лицами в пределах компетенции.

Тем не менее АРРФР определено правопреемником прав и обязательств НБРК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2133060-mogut-li-v-kazahstane-obedinit-nacbank-i-arrfr-otvetil-suleymenov/

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