Что будет с экономикой Казахстана в 2024 году – ответ премьер-министра
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Олжас Бектенов ответил на вопросы депутатов на совместном заседании палат парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра страны.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил на совместном заседании палат парламента. Он рассказал, за счет чего можно достичь роста экономики страны.
"На сегодняшний день хорошие показатели роста на уровне 8% демонстрируют сферы строительства, транспорта и связи. На фоне масштабных паводков в торговле было отмечено определенное снижение. Однако на сегодняшний день динамика роста в этой сфере активно восстанавливается.
В целом в качестве ключевых точек роста экономики правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка", - сказал Олжас Бектенов.
По его словам, по линии "Байтерек" в 2024 году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств "Самрук-Казына" - на сумму более 700 млрд тенге.
Меры для роста экономики в 2024 году
- в строительстве планируется ввести не менее 18 млн квадратных метров жилья;
- запущены новые льготные ипотечные программы "Отбасы банка", по ним приняты заявки от 64 тыс. человек;
- на строительство арендного жилья дополнительно выделено 222 млрд тенге;
- запланированы строительство, реконструкция и ремонт более 12 тыс. км автодорог - это рекорд;
- необходимой инфраструктурой будут обеспечены территории 13 специальных экономических и индустриальных зон, а также малых промышленных зон;
- за счет прокладки новых газовых сетей планируется газифицировать дополнительно 87 населенных пунктов;
- ведется строительство газоперерабатывающих предприятий;
- для поддержки отечественных товаропроизводителей в 4 раза расширен перечень изъятий из национального режима. В начале года он состоял из порядка 1 тыс. товаров. Сейчас в нем более 4 тыс. наименований.
"Это основные масштабные меры, которые мы сейчас реализуем. Они будут обеспечивать рост экономики”, - сказал Олжас Бектенов.
Паводки
Также Олжас Бектенов рассказал о влиянии паводков на экономику страны. Он сообщил, что из своих жилищ были эвакуированы более 120 тыс. казахстанцев. Из них 67 570 человек вернулись в свои дома. 3952 человека остаются в эвакуационных пунктах.
"Было затоплено в общей сложности 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Под водой на сегодняшний день продолжают оставаться 98 домов.
Обследование проведено по 17 982 пострадавшим домам, по 15 685 оценка завершена. Около половины домов, согласно оценке, требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на ремонт и восстановление получили уже 5823 семьи. На эти цели выделено 38,6 млрд тенге", - отметил премьер-министр.
Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. Сейчас существует 2 варианта возмещения ущерба гражданам. Первое - это покупка на вторичном рынке квартир или домов. Второй вариант - строительство новых домов. На сегодня 3155 семей уже получили новое жилье. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге.
"Огромные масштабы ущерба и огромные ресурсы сейчас привлекаются для того, чтобы быстро все это сделать. По поручению президента до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье и все объекты инфраструктуры будут восстановлены", - пообещал Олжас Бектенов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2121666-chto-budet-s-ekonomikoy-kazahstana-v-2024-godu-otvet-premer-ministra/