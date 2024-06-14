Поправки в Конституционный закон внесут депутаты

В парламенте на совместном заседании палат сегодня приняли решение создать комиссию для работы над проектом конституционного закона, передает корреспондент NUR.KZ.

На повестке совместного заседания был проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" депутаты одобрили его в первом чтении.

Поправки предполагают внедрение нового механизма проверки материалов судебным жюри при рассмотрении дела в отношении судьи по фактам грубого нарушения законности – по мнению депутатов, это позволит более эффективно реагировать на нарушения со стороны судей.

Также меняется порядок организации и деятельности комиссии по качеству правосудия и усиливаются права и социальные гарантии судей с точки зрения обеспечения их независимости.

Отмечается, что поправки депутатов касаются следующих вопросов:

процедур направления материалов в Судебное жюри;

заполнения вакантных должностей в судах, расположенных в отдаленной местности из числа лиц, окончивших Академию правосудия;

членства судьи в отставке в Комиссии по качеству правосудия;

уточнения понятия "грубое нарушение законности";

порядка рассмотрения дисциплинарного производства по факту грубого нарушения законности судьей при рассмотрении судебного дела;

социальных и материальных гарантий для действующих судей.

Для работы над проектом конституционного закона парламентарии создали совместную комиссию, которая подготовит поправки ко второму чтению в парламенте.

Комиссию возглавит председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.

На официальном сайте мажилиса говорится, что изменения в Конституционный закон направлены на исполнение поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Основная цель новой реформы - повысить эффективность каждой судебной инстанции. От этого зависит качество отправления правосудия и уровень доверия граждан к судам. По всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения и пересмотра судебных актов.