Атырауский нефтезавод оштрафовали на миллионы тенге

Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали на 6 миллионов тенге за нарушения контроля качества атмосферного воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на сайте Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли, во время проверки, инициированной экологами, выяснилось, что на АНПЗ использовали непроверенные средства измерения качества воздуха.

В итоге завод привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 419 КоАП - предприятие оштрафовали на 1600 МРП (5,9 млн тенге).

"Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды", - пояснили в комитете.

Отметим, статья 419 КоАП РК предусматривает наказание за нарушение законодательства РК об обеспечении единства измерений.

Так, согласно части 1 этой статьи, нарушения обязательных метрологических требований к измерениям, средствам измерений, стандартным образцам, методикам выполнения измерений, установленных в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах, влечет штрафы на:

физических лиц – в размере 30 МРП (110 тыс. тенге),

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 230 МРП (850 тыс. тенге),

субъектов среднего предпринимательства – в размере 310 МРП (1,1 млн тенге),

субъектов крупного предпринимательства – в размере 1600 МРП (5,9 млн тенге).

Добавим, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ), как сообщается на сайте предприятия, один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4 %.