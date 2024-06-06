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Токаеву показали картину Леонардо да Винчи, привезенную в Астану (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в Национальном музее в Астане
Касым-Жомарт Токаев в Национальном музее в Астане. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку в Национальном музее в Астане – главе государства продемонстрировали оригинал картины Леонардо да Винчи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства.

Искусствовед Ольга Батурина ознакомила президента с экспозицией "Живопись степи: символы, краски, образы", объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.

Главе государства также продемонстрировали оригинал картины "Прекрасная принцесса" (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.

Показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея. Картина, созданная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, посольства Итальянской Республики и Итальянского института культуры.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку и увидеть полотно "Прекрасная принцесса" до 4 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые представлена работа Леонардо да Винчи La Bella Principessa. Выставка пройдет в Национальном музее РК в Астане с 7 июня по 4 августа.

La Bella Principessa — это портрет молодой девушки, принадлежащей к итальянской аристократии, выполненный Леонардо да Винчи в конце XV века. Произведение, исчезнувшее, а затем снова найденное, является одним из самых таинственных и завораживающих творений мастера. Ранее картина выставлялась всего пять раз по всему миру, каждый раз привлекая огромный интерес критиков и публики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2113371-tokaev-oznakomilsya-s-kartinoy-leonardo-da-vinchi-privezennoy-v-astanu/

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