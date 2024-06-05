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Бюджет Казахстана может не досчитаться десятков миллиардов тенге из-за решений мажилиса

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Деньги и бланки для ставок
Спортивные ставки. Иллюстративное фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Президент ОЮЛ "Ассоциация "Саморегулируемая организация букмекеров Казахстана" Рауан Кенжалин дал интервью касательно работы букмекерских организаций в свете запрета на рекламу в этой сфере, передает NUR.KZ.

– Как запрет на рекламу букмекерских контор может повлиять на данный сегмент рынка в Казахстане?

– Запрет на рекламу букмекерских контор негативно отразится на данном сегменте рынка, создавая конкурентные преимущества для иностранных организаторов азартных игр и пари и увеличивая долю нелегального рынка. А рост нелегального рынка ставит легальных операторов в невыгодное положение и ведет к значительным потерям доходов как для компаний, так и для государственного бюджета. Есть свежий пример Италии, там с 2019 года действует полный запрет на рекламу азартных игр, включая спортивные ставки. Запрет действует во всех итальянских медиа, включая интернет-СМИ, блоги, каналы и т. д. Европейская ассоциация игр и ставок уже призвала пересмотреть такие запреты, отметив, что согласно отчету, опубликованному в газете La Gazzetta dello Sport, ежегодно около 18,5 миллиардов евро проходят через нелицензированные платформы, что составляет около 75% всех ставок на черном рынке в Италии.

Данный негативный опыт Италии показывает, что запрет на рекламу легальных букмекеров не снижает количество клиентов, а перераспределяет их к нелегальным операторам, подрывая позиции легальных операторов и ослабляя государственный контроль над отраслью.

Кроме того, запрет на рекламу букмекерских контор негативно скажется на СМИ. Телевидение, радио и интернет потеряют значительный источник дохода. Президент Казахстана ранее подчеркивал необходимость дальнейшей демократизации, невозможной без независимых и ответственных СМИ. Лишение значительной доли рекламных бюджетов поставит под угрозу существование независимых СМИ, приведет к потере рабочих мест и сокращению налоговых поступлений, что противоречит демократическим принципам Республики Казахстан.

Особое внимание следует уделить также предлагаемому запрету на рекламу посредством СМС и звонков. Учитывая отсутствие четких разграничений между информационными и рекламными сообщениями, такой запрет может лишить букмекерские конторы одного из наиболее эффективных инструментов идентификации игроков – СМС, что является неприемлемым в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

– Если провести параллель с алкоголем и табакокурением, то запрет на их рекламу никак не повлиял на объемы потребления. Не будет ли то же самое с запретом на рекламу букмекеров?

– Очевидно, что такая параллель уместна, и неэффективность подобного подхода доказана на примере алкоголя и табака.

В целом запрет на рекламу не уменьшает потребление, а лишь переводит его в теневую сферу. Реклама служит своего рода маркером легальности и безопасности продукта. Если говорить в контексте букмекерского бизнеса, то здесь наличие рекламы позволяет клиентам уверенно заключать пари в правовом поле. В случае запрета на рекламу легальных букмекерских контор игроки будут вынуждены обращаться к нелегальным зарубежным букмекерам, где они не будут защищены законом и могут стать жертвами мошенничества.

– Насколько крупными налогоплательщиками являются букмекерские конторы Казахстана?

– Букмекерские конторы в Казахстане являются крупными налогоплательщиками, ежегодно внося в казну около 100 миллиардов тенге, согласно отчётным данным начиная с 2022 года.

– Может ли из-за запрета на рекламу букмекерских контор вырасти количество нелегальных букмекеров? Чем они опасны для казахстанцев? Есть ли риск нарваться на мошенников?

– Очевидно, что нелегальный рынок будет расти вследствие запрета на рекламу. Такой запрет затруднит для жителей страны различение легальных и нелегальных операторов азартных игр и / или пари. А это увеличит вероятность того, что граждане будут чаще обращаться к нелегальным игорным заведениям. Нелегальные организаторы могут предлагать более привлекательные условия и использовать агрессивные маркетинговые стратегии. Опыт США показывает, что 52% ставок делаются через нелегальные каналы, что наглядно иллюстрирует масштабы проблемы даже в развитых странах.

Нелегальные организаторы азартных игр и пари представляют серьезную опасность для казахстанцев, так как они работают вне правового поля РК и вне контроля государства. Это увеличивает риск вовлечения в игру несовершеннолетних и других лиц, которым участие в азартных играх и пари запрещено. Таким образом, проблема лудомании, с которой призван бороться законопроект о запрете рекламы, может в результате только усугубиться.

Действительно, очень важно иметь в виду, что запрет рекламы легальным субъектам рынка создаст информационный вакуум, в итоге казахстанцы будут обращаться к нерегулируемым и потенциально опасным сайтам азартных игр и пари, создавая предпосылки к мошеннической деятельности. Ведь нелегалы не будут соблюдать запрет. Соответственно, в информационном поле останется только реклама незаконных игорных субъектов, что естественным образом приведёт к перетоку клиентов от легальных букмекерских контор к незаконным. Нелегалы только и ждут запрета рекламы лицензированным субъектам игорного бизнеса в РК. Они будут аплодировать такому решению, которое стимулирует резкий рост их охвата аудитории, проникновения на рынок РК и их теневых доходов в Казахстане, которые и без того измеряются астрономическими суммами. По оценкам, на сегодняшний день оборот нелегальных азартных игр составляет порядка 1 триллиона тенге.

– Могут ли клиенты казахстанских букмекеров перейти к зарубежным, рекламу которых будут чаще видеть на зарубежных сайтах?

– Мы уже наблюдаем значительное присутствие рекламы зарубежных букмекеров. Запрет на рекламу легальных организаторов, как уже отмечалось, лишит последних возможности конкурировать с нелегальными, что приведет к неизбежному переходу клиентов к иностранным организаторам азартных игр и пари. Государственные меры по блокированию сайтов и ссылок нелегальных казино и иных видов игр, к сожалению, неэффективны. На месте одного закрытого сайта появляется три новых. Следует признать, что ни одна страна с открытым доступом в интернет пока не разработала эффективные методы борьбы с нелегальным контентом.

– Как все эти факторы могут повлиять на объем налогов, которые могли бы поступить в бюджет Казахстана, но уйдут за границу?

– Запрет рекламы легальных букмекерских контор приведет к значительным потерям налоговых поступлений, составляющих, как мы уже отмечали, порядка 100 миллиардов тенге в год.

Также важно учитывать потери налогов от так называемого мультипликативного эффекта букмекерской индустрии. Кроме налоговых отчислений самих букмекерских контор, ожидается потеря налоговых поступлений от связанных с ними отраслей, таких как рекламная индустрия и в целом спорт.

– Какие поправки, по вашему мнению, были бы более действенными взамен полного запрета рекламы букмекеров в Казахстане?

– Регулирование рекламы азартных игр и пари требует сбалансированного подхода. В рекламных сообщениях должно подчёркиваться, что ставки – это развлечение, а не способ заработка. Также рекламодатели должны акцентировать внимание на принципах ответственной игры.

Для законодателя было бы полезно изучить и проанализировать опыт ряда развитых стран, таких как Великобритания, где беттинг и гемблинг имеют долгую историю и сформировалась определенная "культура игры" как хобби и способа досуга. В этих странах законы направлены на минимизацию риска лудомании, одновременно способствуя цивилизованному развитию беттинговой индустрии, активной поддержке спорта, спонсированию детских и подростковых клубов и команд, а также созданию условий для массового занятия спортом. Важным аспектом этой политики является продуманное регулирование рекламной сферы. Полезные примеры, накопленные развитыми государствами, следует проанализировать и адаптировать с учётом особенностей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112555-byudzhet-kazahstana-mozhet-ne-doschitatsya-desyatkov-milliardov-tenge-iz-za-resheniy-mazhilisa/

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