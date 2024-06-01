Запрет адыраспана в России: Генпрокуратура предупредила казахстанцев

Генпрокуратура РК предупредила казахстанцев о незаконности провоза адыраспана в Россию, где это растение законодательно запретили, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации растение "гармала" ("адыраспан") включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере - лишение свободы от 15 до 20 лет.

"В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности Генеральная прокуратура предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через государственную границу Российской Федерации", - призвали в надзорном органе.

Напомним, в России законодательно запретили адыраспан - растение внесли в перечень наркотических средств. При этом казахстанские наркологи удивились такому решению, так как не слышали о том, что растение вызывает зависимость. Отмечалось, что в Казахстане запрещать адыраспан пока не планируют.

По данным сайта National Library of Medicine, гармала (или адыраспан) - растение, произрастающее спонтанно в полузасушливых условиях, степных районах и на песчаных почвах.

В качестве лекарственного растения гармалу широко используют в Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Иране высушенные капсулы, смешанные с другими ингредиентами, сжигают в качестве амулета против "дурного глаза".