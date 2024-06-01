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Детский омбудсмен записала для казахстанцев видеопоздравление

Опубликовано:

Мажилисвумен Динара Закиева
Динара Закиева. Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поздравила граждан с Международным днем защиты детей. Видео было опубликовано на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"С праздником, дорогие ребята! Мы гордимся вами - нашими умными, талантливыми, подающими надежды детьми! Я уверена, что вы станете достойными гражданами нашей страны. От чистого сердца желаю вам интересных и познавательных открытий, счастья, здоровья и благополучия!" - сказала детский омбудсмен.

Также она обратилась к казахстанцам.

"Рада поздравить вас с Международным днем защиты детей! В Казахстане мы традиционно отмечаем этот торжественный день. Он символизирует наше стремление обеспечить счастье детей! Безусловно, это самая главная ценность в нашей жизни!

Но также мы все должны осознавать, что защита детей, обеспечение их прав и создание благоприятных условий жизни - приоритеты для каждого члена общества! Безопасность и благополучие детей - наша общая цель.

Жизнь и безопасность каждого ребенка зависит от взрослых и, прежде всего, от его родителей. Как родители, мы должны всегда помнить о первоочередной ответственности за судьбу наших детей", - заявила Динара Закиева.

Как с сожалением заметила уполномоченный по правам ребенка, статистика говорит о том, что часто дети остаются в опасности. Ежедневно 3 детей погибают в результате падения из открытых окон, отравления, травм, в ДТП.

По мнению омбудсмена, большинство трагедий, связанных с насилием, можно было бы предотвратить при оперативном реагировании. В 70% случаях окружающие просто не среагировали вовремя.

"Поэтому сегодня, в День защиты детей, я призываю всех, дорогие родители, взрослые, проявлять чуткость и ответственность, стать защитником ребенка, помочь ему в сложной жизненной ситуации, поддержать и не допустить насилия, жестокости в отношении детей!" - обратилась Динара Закиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110587-detskiy-ombudsmen-zapisala-videopozdravlenie-dlya-kazahstancev/

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