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Токаев обратился к казахстанцам в День памяти жертв политических репрессий

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в соцсети Х пост по случаю 31 мая - Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает NUR.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал сегодня, 31 мая, обращение – в День памяти жертв политических репрессий и голода.

"Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия.

Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.

Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества", – написал президент.

Сегодня, 31 мая, в Казахстане вспоминают жертв массовых политических репрессий и голода, которые привели к гибели миллионов людей.

Напомним, в 2020 году президент поручил создать комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Он подчеркивал, что перед комиссией стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев.

На официальном сайте Конституционного суда говорится, что с обретением Независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Данная деятельность включает работу созданной указом президента страны специальной Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, работу с архивами и опубликование исторических документов и материалов и другие мероприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2109876-tokaev-opublikoval-obrashchenie-po-sluchayu-dnya-pamyati-politicheskih-repressiy-i-goloda/

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