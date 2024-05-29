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"Что такое рыба? Рыба - это рыба": диалог депутата и чиновника вызвал смех в мажилисе

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Бакытжан Базарбек
Бакытжан Базарбек. Фото: instagram.com/bakytzhan.bazarbek

На заседании мажилиса сегодня при рассмотрении законопроекта касательно рыболовных субсидий депутат Бакытжан Базарбек задался вопросом - что такое рыба, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь на заседании шла "О ратификации протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении ВТО".

"Очень важное соглашение, и сам я лично поддерживаю. Но у меня есть короткий вопрос - что такое рыба? Вы думаете, почему я задаю такой вопрос? Вот, согласно статье 2 соглашения, рыба - это все живые организмы, обитающие в море. Ваше министерство вошло с законом "Аквакультура" - там вы к рыбе относите только рыбу, а ракообразные и моллюски входят в аквакультуру.

По соглашению (Марракешскому - прим. ред.), все, что обитает в воде - это рыба. Я не знаю, почему люди, которые собрались в Марракеше, все определили, как рыбу, а в вашем законе - они не считаются рыбой. И теперь непонятно - что рыба, а что не рыба", - спросил депутат.

В зале мажилиса послышался смех некоторых депутатов.

На этот вопрос ему ответил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов.

"Вопрос очень хороший и интересный. Не вдаваясь в терминологию, в нашем законопроекте, как вы и сказали, рыба - это рыба", - ответил вице-министр.

После этого ответа засмеялся уже весь зал.

"В международном соглашении немного по-другому. (…) В понятие "рыба" включены и другие морские животные. Но в законе нашей страны рыба - это рыба. Думаю, мы все одинаково понимаем, что такое рыба", - продолжил Бекбауов.

Добавим, как сообщали в МИА "Казинформ", законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении ВТО" был на днях одобрен мажилисом.

Документом вносится изменение в Марракешское соглашение посредством присоединения к нему соглашения по рыболовным субсидиям, охватывающего морской промысел рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.

При этом основная цель соглашения - сохранение рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2108775-chto-takoe-ryba-ryba-eto-ryba-dialog-deputata-i-chinovnika-vyzval-smeh-v-mazhilise/

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