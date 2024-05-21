Уполномоченного по этике привлекли к ответственности в Павлодарской области

В результате проверки деятельности аппарата акима Павлодарской области выявлены нарушения требований законодательства при рассмотрении обращений граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на КПСиСУ ГП РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по итогам проверки Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Павлодарской области уполномоченный по этике акимата региона привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.498 КоАП РК за искажение государственной правовой статистики по обращениям.

Как отметили в региональном департаменте, всего за 1 квартал текущего года по результатам проверок и анализа за аналогичные нарушения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 38 должностных лиц, в том числе 15 руководителей разного звена.

В комитете напомнили, что с июля 2021 года введен в действие информационный сервис е-Otinish, который обеспечил прозрачность и своевременность рассмотрения обращений граждан, а также достоверность их учета.

"Любые искажения, в том числе в целях создания мнимого благополучия государственных органов, недопустимы и влекут за собой административную ответственность", - предупредили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.498 КоАП РК отказ, непредставление в государственный орган, осуществляющий деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, данных правовой статистики и специальных учетов, представление их с нарушением установленного срока, сокрытие, приписки, другие умышленные искажения данных правовой статистики и специальных учетов, а равно воспрепятствование в какой-либо форме получению правовой статистической информации и сведений специальных учетов, влекут штраф на должностных лиц и частных судебных исполнителей в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге).