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Транзит нефти и интеллектуальная собственность: Токаев подписал несколько законов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал несколько протоколов - были подписаны соответствующие законы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, президентом подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года".

В марте этого года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал депутатам о внесенных изменениях в соглашение от 2013 года.

В частности, по словам министра, предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно.  Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.

Помимо этого, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".

По информации сената парламента РК, данный закон направлен на упрощение доступа к лекарственным препаратам странам, нуждающимся в доступной медицине. Протокол предоставляет странам-участникам Всемирной торговой организации право производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для экспорта без разрешения правообладателя запатентованных средств.

Документом уточняются условия выдачи принудительных лицензий. В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2103929-tranzit-nefti-i-intellektualnaya-sobstvennost-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov/

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