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Токаев возложил цветы к памятнику "Отан Ана" и поздравил ветеранов (фото)

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Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику "Отан Ана"
Касым-Жомарт Токаев у памятника "Отан Ана". Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем, как сообщает пресс-служба Акорды, президентский оркестр исполнил государственный гимн, а рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Также в ходе беседы с участниками церемонии Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

Описание монументу "Отан корғаушылар" (или "Отан Ана") приводится в сервисе "2ГИС".

"Бронзовая 24-метровая стела с фигурой матери. В руках матери – чаша, покрытая слоем сусального золота. По обеим сторонам от стелы – рельефные композиции, которые изображают битву казахов с джунгарами и участие жителей Казахстана в Великой Отечественной войне", – говорится в описании памятника.

Воздвигли его в 2001 году. Авторами стали М. Алиакпаров, Ю. Баймукашев, Б. Тайталиев, Т. Баймырза, Е. Шахиев, Е. Ержанов, А. Бексултанов, Н. Конапольев и А. Курицын.

Расположен в Астане на площади Защитников Отечества, неподалеку от пересечения проспекта Тауелсиздик и улицы Ташенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2097533-tokaev-vozlozhil-cvety-k-pamyatniku-otan-ana-i-pozdravil-veteranov-foto/

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