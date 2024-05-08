Токаев возложил цветы к памятнику "Отан Ана" и поздравил ветеранов (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем, как сообщает пресс-служба Акорды, президентский оркестр исполнил государственный гимн, а рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Также в ходе беседы с участниками церемонии Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

Описание монументу "Отан корғаушылар" (или "Отан Ана") приводится в сервисе "2ГИС".

"Бронзовая 24-метровая стела с фигурой матери. В руках матери – чаша, покрытая слоем сусального золота. По обеим сторонам от стелы – рельефные композиции, которые изображают битву казахов с джунгарами и участие жителей Казахстана в Великой Отечественной войне", – говорится в описании памятника.

Воздвигли его в 2001 году. Авторами стали М. Алиакпаров, Ю. Баймукашев, Б. Тайталиев, Т. Баймырза, Е. Шахиев, Е. Ержанов, А. Бексултанов, Н. Конапольев и А. Курицын.

Расположен в Астане на площади Защитников Отечества, неподалеку от пересечения проспекта Тауелсиздик и улицы Ташенова.