Токаев о выплатах ко Дню Победы: В этом году сумма составляет до 3 млн тенге каждому ветерану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, где высказался о значении праздника 9 мая для казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как подчеркнул глава государства, мы всегда помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали Победу. По всей стране им установлены памятники, их имена носят улицы и скверы, школы и училища, аэропорты и воинские части.

"Участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану", – сообщил президент.

Он напомнил, что с этого года по его инициативе трем степеням ордена "Айбын" были присвоены имена наших легендарных соотечественников Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева. Храбрость и мужество таких достойнейших сынов народа является примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества.

При этом президент отметил, что в эти дни мы по традиции проводим памятные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.

"Этот праздник олицетворяет стойкость и мужество нашего народа в годы Второй мировой войны.

В следующем году весь мир будет широко отмечать 80-летие Победы. Учитывая огромный вклад Казахстана в разгром фашизма, приближающийся юбилей имеет особое значение и для нашей страны. Именно поэтому на заседании Национального курултая в Атырау мною было поручено заранее начать подготовку к его проведению", – заявил Касым-Жомарт Токаев.