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Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой

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Пасхальное угощение
Пасхальные угощения. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев со Светлым христовым воскресением – Пасхой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Текст поздравления президента опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Как отметил президент, этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.

"Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.

Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как единство и солидарность.

Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана.

Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!" - говорится в поздравлении.

Отметим, как пишет РИА Новости, праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Это древнейший праздник христианской церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания - о страданиях и о Воскресении Христа - и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2096375-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-pashoy/

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