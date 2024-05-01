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Токаев поздравил граждан с Днем единства народа Казахстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана было опубликовано в официальном Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

Ниже приводим текст поздравления.

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас всех с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране.

Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства.

Общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний. В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед.

Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа.

Желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!" - поздравил президент.

Отметим, на официальном сайте АНК говорится, что 1 мая - день нашего всенародного единства, праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана, это праздник казахстанского патриотизма, преданности нашей стране, народу. Все достижения нашей страны достигнуты благодаря миру и согласию. Стать олицетворением единства и солидарности, мира и стабильности - главная задача каждого гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2094110-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-dnem-edinstva-naroda-kazahstana/

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