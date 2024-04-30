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9 протоколов составили на акима района в Шымкенте

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Чиновник в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Шымкенте на акима одного из районов города составили 9 протоколов об административных правонарушениях. Он получил штрафы на сумму более 300 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Каратауского района в Шымкенте проводился анализ соблюдения законности при осуществлении государственных закупок и освоении бюджетных средств.

"По результатам анализа выявлены факты установления в конкурсной документации требований, не предусмотренных законодательством, а также незаконного признания потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям и непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства", - пояснили в прокуратуре города.

По акту прокурорского надзора в отношении акима Каратауского района Шымкента было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях по ч.5, 7 и 10 ст.207 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках) и взысканы штрафы в доход государства на сумму 332 280 тенге.

Отметим, что по ч.5 ст.207 КоАП РК установление в конкурсной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам и (или) к привлекаемым ими субподрядчикам (соисполнителям) работ либо услуг квалификационных требований, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге). 

Согласно ч.7 ст.207 КоАП РК признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влечет штраф на должностных лиц в размере 100 МРП (369 200 тенге).

В соответствии с ч.10 ст.207 КоАП РК необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в случаях: 

1) предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение; 

2) неисполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках; 

3) ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, - 

влекут штраф на должностных лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2093915-9-protokolov-sostavili-na-akima-rayona-v-shymkente/

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