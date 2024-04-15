Журналист Рахим Ошакбаев высказался об ужесточении закона о бытовом насилии в Казахстане

Журналист Рахим Ошакбаев высказался по поводу закона о защите прав женщин и детей, который был сегодня подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ.

"Сегодня, 15 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о защите прав женщин и детей. Ключевым пунктом в законе стала криминализация домашнего насилия.

Как один из авторов известной петиции, которая набрала рекордные 154 531 верифицированных подписей, могу заявить: гражданское общество добилось своего. Теперь за побои и причинение легкого вреда здоровью может грозить уголовная ответственность. То есть произошел переход от административной к уголовной ответственности. Любой факт избиения теперь будет рассматриваться в рамках Уголовного кодекса", – пишет в Facebook журналист Рахим Ошакбаев.

Он добавил, что после резонансного дела о смерти Салтанат Нукеновой актуальность петиции стала очевидной.

"За буквально неделю она смогла набрать 150 тысяч подписей, ее начали активно освещать в СМИ и соцсетях, и тогда на нее отреагировали генеральный прокурор, премьер-министр, спикер мажилиса и т. д..

И уже 3 января в интервью газете Egemen Qazaqstan президент высказался, что полностью поддерживает позицию простых граждан, изложенную в петиции. Таким образом, однозначное политическое решение о криминализации наконец был принято. Поэтому этот закон можно смело назвать #законсалтанат", – заявил журналист.

Ошакбаев подчеркнул, что важнейшую роль в этой ситуации сыграли активисты.

"Последние недели были отправлено более 6,5 тысяч писем в сенат с поддержкой проекта закона. Общественный совет МВД последние годы проводил много мероприятий по этой теме и направлял свои рекомендации о необходимости криминализации", – гласит пост.

Журналист выразил благодарность Токаеву за "однозначное политическое решение", а также казахстанцев, подписавших петицию.