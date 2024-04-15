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Ерлан Карин: В Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию

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Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале высказался о принятии закона, ужесточающего бытовое насилие в стране, передает NUR.KZ.

"Сегодня глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В связи с этим хочу отметить три момента.

Первое. Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию", – написал он.

Вторым важным моментом, по мнению Карина, является то, что создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества.

"Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия. В подготовке подписанного сегодня закона активное участие принимали Уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Третье. Новый закон является одной из реализованных мер общенациональной кампании по борьбе с пятью пороками общества, инициированной президентом. В Атырауской речи глава государства в числе таких проблем обозначил семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессию.

Благодаря принятию данного закона в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию", – заявил госсоветник.

При этом, как подчеркнул Ерлан Карин, надо понимать, что для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде, культивировать ценности взаимоуважения, доброжелательного отношения к другим людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2085182-erlan-karin-v-kazahstane-teper-odno-iz-samyh-peredovyh-zakonodatelstv-po-protivodeystviyu-bytovomu-nasiliyu/

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