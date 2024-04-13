Токаев направил телеграмму соболезнования семье кюйши Абдимомына Желдибаева

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким кюйши, композитора Абдимомына Желдибаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева.

"Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало МИА "Казинформ", на 90-м году ушел из жизни известный кюйши-композитор, Абдимомын Желдибаев.

Более 70 его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия, самое известное из которых — легендарный кюй "Ерке сылқым", в честь которого в 2011 году на родине композитор - в Жамбылской области - установили памятник.