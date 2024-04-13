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Токаев направил телеграмму соболезнования семье кюйши Абдимомына Желдибаева

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким кюйши, композитора Абдимомына Желдибаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева.

"Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало МИА "Казинформ", на 90-м году ушел из жизни известный кюйши-композитор, Абдимомын Желдибаев.

Более 70 его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия, самое известное из которых — легендарный кюй "Ерке сылқым", в честь которого в 2011 году на родине композитор - в Жамбылской области - установили памятник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084147-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-kyuyshi-abdimomyna-zheldibaeva/

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