"Один из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа": Токаев принял главу парламента Грузии

Касым-Жомарт Токаев принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили и обсудил с ним вопросы расширения горизонтов сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гостя, отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией – одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа. По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.

Глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и межпарламентская группа дружбы "Казахстан-Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

По словам президента, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Фото: Акорда

Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом председателя парламента Грузии в Республику Казахстан.

Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия.

В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).