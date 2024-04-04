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"Голос народа 6.0": чем удивит новый сезон самого народного голосования в Казахстане?

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Мужчина в синей рубашке опускает лист бумаги в урну
Урна для голосования. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

NUR.KZ 10 апреля запускает шестой сезон самого честного онлайн-голосования "Голос народа", в котором каждый казахстанец может оценить работу представителей власти за 2023 год. Почему стоит принять участие в проекте, как расширились его возможности, и как голос каждого может повлиять на качество жизни в стране, читайте в нашем материале.

Впервые NUR.KZ запустил рейтинг "Голос народа" в 2017 году, задолго до того, как в медиа-пространстве Казахстана стали появляться сайты с аналогичным названием. С тех пор проект претерпел немало изменений – все эти годы разработчики активно работали над тем, чтобы сделать его удобнее, безопаснее и прозрачнее, а команда журналистов – над тем, чтобы голосование было еще более объективным и интересным. Новый сезон не стал исключением.

Что нового внедрили в "Голос народа 6.0"

В 2024 году онлайн-голосование "Голос народа 6.0" продлится с 8 апреля по 20 мая. В течение шести недель казахстанцы смогут дать оценку работе министров, акимов регионов и городов областного значения, а также государственных деятелей, на основании которых будут определены победители и аутсайдеры в номинациях "Министр года", "Аким года", "Государственный деятель года".

Кроме того, одним из новшеств проекта стала номинация "Событие года", в числе которых, к примеру, представлены такие яркие события 2023 года, как смена собственника ArcellorMittal Temirtau, лишение Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы, прорыв национальной сборной Казахстана по футболу и другие.

Стоит отметить, что рейтинг "Голос народа 6.0" оценивает деятельность государственных менеджеров за 2023 год, поэтому в голосовании представлены номинанты, занимавшие посты акимов, министров и глав государственных ведомств именно в прошлом году. Некоторые из них к моменту запуска голосования успели сменить должности, однако обратная связь от населения никогда не бывает лишней и может пригодиться им в новых креслах.

Кроме стандартного онлайн-голосования на сайте NUR.KZ, где кандидаты могут получить как отметку "лайк" (кнопка "палец вверх"), так и "дизлайк" (кнопка "палец вниз"), в новом сезоне у пользователей появилась возможность оставлять свои обращения чиновникам, участвующим в рейтинге под соответствующими постами в Instagram-аккаунтах NUR.KZ @kaznews и @kaz.nurkz. Для этого достаточно указать ФИО и должность номинанта, хэштег его страницы и страницы курируемого им ведомства в Instagram, и, собственно, задать свой вопрос. Журналисты постараются получить ответы на самые острые из них, направив запрос в пресс-службу. Материалы с ответами будут опубликованы в рамках подведения промежуточных итогов голосования.

Новый инструмент для получения фидбэка от народа чиновниками высокого ранга поможет наладить мосты между обществом и государством.

Почему важен голос каждого

Все мы знаем, что оценка в школе – важный инструмент контроля успеваемости, который подталкивает ученика стремиться к наилучшему результату. Ровно так же оценки важны и для государственных топ-менеджеров: обратная связь от народа может стать для них стимулом работать лучше, сдерживать свои обещания и понимать, кто в конце концов – конечный бенефициар их власти. Каждый из чиновников наверху должен помнить о том, что служит народу и представляет его интересы. "Голос народа 6.0" как раз направлен на то, чтобы отразить отношение казахстанцев к тем, кто управляет страной.

Цель самого справедливого рейтинга "Голос народа 6.0" – показать, как "Слышащее государство" работает на деле, и насколько представители власти оперативны, эффективны, открыты и чувствительны к запросам граждан. Каждый клик может стать индикатором доверия народа к людям, которые отвечают за "погоду" в стране. Участвуя в голосовании, каждый из вас может проявить свою гражданскую позицию. Не оставайтесь в стороне и не жалейте свои голоса – хоть "за", хоть "против": большая картина складывается из маленьких штрихов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077187-golos-naroda-60-chem-udivit-novyy-sezon-samogo-narodnogo-golosovaniya-v-kazahstane/

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