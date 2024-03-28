Заместитель акима Уральска покинул свой пост

Асхат Кульбаев ушел с поста заместителя акима Уральска. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства и земельных отношений, передает "Мой город".

В акимате Уральска сообщили, что Асхат Кульбаев уволился по собственному желанию.

"Кульбаева назначили в августе 2020 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта", - пояснили в ведомстве.

За время работы в акимате Асхат Кульбаев внедрил электронное билетирование в пассажирские перевозки.

По информации официального сайта акимата Уральска, Асхат Кульбаев родился 1966 году в Алматы.

В 1990 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова, а позже Международную образовательную корпорацию (кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии).

Асхат Кульбаев начал свой трудовой путь в 1990-1991 годах, когда работал старшим лаборантом и научным сотрудником Института философии и юриспруденции КазССР АН в Алматы.

С октября 1991 по август 1997 года он трудился юристконсультантом в АКБ "Санурбанк", "Казэнергопромбанк".

С октября 1998 по декабрь 2000 года занимал должность директора ТОО "ЭШЕЛ инжиниринг", а с декабря 2000 по май 2011 года - генерального директора ТОО "МСС - дизайн".

С мая 2011 по июль 2013 года Асхат Кульбаев работал в АО "Компания Монтажспецстрой" сперва менеджером по контролю, затем директором по проектам.

А с июля 2013 года был директором департамента по планированию и строительству ТОО "Жайыкмунай".