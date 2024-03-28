Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Заместитель акима Уральска покинул свой пост

Опубликовано:

Экс-замакима Уральска
Асхат Кульбаев. Фото: uralskweek.kz

Асхат Кульбаев ушел с поста заместителя акима Уральска. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства и земельных отношений, передает "Мой город".

В акимате Уральска сообщили, что Асхат Кульбаев уволился по собственному желанию.

"Кульбаева назначили в августе 2020 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта", - пояснили в ведомстве.

За время работы в акимате Асхат Кульбаев внедрил электронное билетирование в пассажирские перевозки.

По информации официального сайта акимата Уральска, Асхат Кульбаев родился 1966 году в Алматы.

В 1990 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова, а позже Международную образовательную корпорацию (кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии).

Асхат Кульбаев начал свой трудовой путь в 1990-1991 годах, когда работал старшим лаборантом и научным сотрудником Института философии и юриспруденции КазССР АН в Алматы.

С октября 1991 по август 1997 года он трудился юристконсультантом в АКБ "Санурбанк", "Казэнергопромбанк".

С октября 1998 по декабрь 2000 года занимал должность директора ТОО "ЭШЕЛ инжиниринг", а с декабря 2000 по май 2011 года - генерального директора ТОО "МСС - дизайн".

С мая 2011 по июль 2013 года Асхат Кульбаев работал в АО "Компания Монтажспецстрой" сперва менеджером по контролю, затем директором по проектам.

А с июля 2013 года был директором департамента по планированию и строительству ТОО "Жайыкмунай". 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2074536-zamestitel-akima-uralska-pokinul-svoy-post/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.