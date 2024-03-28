Заместитель акима Уральска покинул свой пост
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Асхат Кульбаев ушел с поста заместителя акима Уральска. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства и земельных отношений, передает "Мой город".
В акимате Уральска сообщили, что Асхат Кульбаев уволился по собственному желанию.
"Кульбаева назначили в августе 2020 года. Он курировал вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства, земельных отношений, сельского хозяйства и пассажирского транспорта", - пояснили в ведомстве.
За время работы в акимате Асхат Кульбаев внедрил электронное билетирование в пассажирские перевозки.
По информации официального сайта акимата Уральска, Асхат Кульбаев родился 1966 году в Алматы.
В 1990 году он окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Кирова, а позже Международную образовательную корпорацию (кампус Казахской головной архитектурно-строительной академии).
Асхат Кульбаев начал свой трудовой путь в 1990-1991 годах, когда работал старшим лаборантом и научным сотрудником Института философии и юриспруденции КазССР АН в Алматы.
С октября 1991 по август 1997 года он трудился юристконсультантом в АКБ "Санурбанк", "Казэнергопромбанк".
С октября 1998 по декабрь 2000 года занимал должность директора ТОО "ЭШЕЛ инжиниринг", а с декабря 2000 по май 2011 года - генерального директора ТОО "МСС - дизайн".
С мая 2011 по июль 2013 года Асхат Кульбаев работал в АО "Компания Монтажспецстрой" сперва менеджером по контролю, затем директором по проектам.
А с июля 2013 года был директором департамента по планированию и строительству ТОО "Жайыкмунай".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2074536-zamestitel-akima-uralska-pokinul-svoy-post/