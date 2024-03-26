Начальник ДП Шымкента высказался о "кадровом бизнесе"

Начальник Департамента полиции Шымкента рассказал о своей работе. Он объяснил, что хорошего в том, что он не местный, и ответил, предлагали ли ему взятку, передает Otyrar.kz.

Думан Таев занимает пост начальника Департамента полиции Шымкента уже семь месяцев.

Сейчас он имеет звание генерал-майора. А начинал простым оперативником еще в конце 1980-х. Уже тогда молодой страж порядка был уверен, что назад пути нет, свою жизнь он свяжет с работой в органах.

Думан Таев рассказал, как обстоят дела с кадрами в ДП Шымкента и ответил на вопрос о так называемом "кадровом бизнесе". Глава городской полиции сразу отметил, что метод продвигать кандидата "по-свойски" у него не прокатит.

"Скажу так, у меня кадровое управление практически сразу обновилось, начиная с моего заместителя и даже руководителей управлений и их заместителей. Я провожу все открыто. Когда приходит прием на работу, все идет по закону, общаюсь и смотрю на его возможности. Такого, чтобы договориться, нет", - уверенно сказал Думан Таев.

Генерал отметил, что в полиции определяют добропорядочность сотрудников с помощью проверок.

"Сейчас, к примеру, принимаем на работу, после чего отправляем на обучение. А еще есть такая программа, называется Іntegrity check. Она предусмотрена для разработки механизма внедрения проверки на добропорядочность сотрудника, вот она дает очень хорошие результаты", - пояснил Думан Таев.

Говорил глава полиции и про коррупцию. Генерал уверенно заверил, что бороться с этой напастью сложно, но возможно.

"Возможно есть и такие, я не буду отрицать этого, но мы над этим работаем. Вы понимаете, сейчас для полицейских созданы все практически условия, практически у каждого есть авто служебное. Главное, нужно работать. Я уверен, что наши ребята - патриоты, и я ими горжусь, они на страже", - сообщил Думан Таев.

Ответил генерал и о том, предлагали ли ему когда-нибудь взятку.

"Вы задали вопрос, предлагали ли мне, взятку - нет! Даже не стоит этого делать. Что касается обращений ко мне, как к начальнику, поначалу были просьбы по телефону, я быстро пресек этот момент, да и меня тут никто не знает, я же не местный, не обращаются. И дал понять, что ко мне с личными вопросами незаконными лучше не приходить", - предупредил глава городского ДП.

По информации официального сайта ДП Шымкента, генерал-майор полиции Думан Таев начал службу в органах внутренних дел в 1988 году. За это время он прошел служебный путь от простого полицейского до начальника подразделений и региональных департаментов полиции.

В разные годы Думан Таев работал на различных оперативных должностях. Он возглавлял Департамент криминальной полиции в аппарате МВД РК и Департамент полиции Акмолинской области.

29 августа прошлого года глава МВД представил коллективу нового начальника Департамента полиции Шымкента.