Информацию о приватизации казахстанских НПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"
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Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал информацию о якобы приватизации казахстанских НПЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на КМГ.
Комментарий Макеева опубликовал официальный Telegram-канал нацкомпании.
"Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", - сообщил Макеев.
Отметим, в Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода:
- Атырауский НПЗ;
- Шымкентский НПЗ;
- Павлодарский НХЗ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073090-informatsiyu-o-privatizatsii-kazahstanskih-npz-prokommentirovali-v-kazmunaygaze/