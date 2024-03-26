Информацию о приватизации казахстанских НПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе"

Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев прокомментировал информацию о якобы приватизации казахстанских НПЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на КМГ.

Комментарий Макеева опубликовал официальный Telegram-канал нацкомпании.

"Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", - сообщил Макеев.

Отметим, в Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода: