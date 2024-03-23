Еркин Тукумов: Проблема терроризма сегодня ошибочно ушла на второй план в ООН

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов высказался о реакции Казахстана на террористический акт в России, передает NUR.KZ.

На своей официальной странице в Facebook, эксперт отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, несмотря на праздники, срочно провел совещание Совета безопасности в связи с терактом в России.

Еркин Тукумов заявил, что, на его взгляд, три аспекта заслуживают внимания.

"Первый, соболезнования и солидарность с россиянами – это не какая-нибудь дипломатическая вежливость. У нас прозрачные границы, свободное передвижение граждан, причем граждан не только РК и РФ, и безопасность России касается нас напрямую. Террористические группировки обычно имеют транснациональный характер. Все мы помним, какое негативное влияние имели радикалы из Северного Кавказа на наши западные области. Здесь иллюзий не должно быть.

Второе, президент, апеллируя к ООН, опять же, имеет, на мой взгляд, в виду, что проблема терроризма сегодня ошибочно ушла на второй план членов ООН, и надо пересматривать и актуализировать подходы. Возможно нужны новые подходы в ООН и новые действенные механизмы. Возможно стоит их озвучить и на ГА ООН, и на площадке Центральной Азии. И на самом деле, Афганистан далеко не главная проблема для стран региона. Идеи неодеобандизма Талибана особо никто не поддерживает у нас в Казахстане, да и в других странах", – подчеркнул он.

При это Тукумов добавил, что имеется третье измерение.

"Проблема терроризма и радикальных течений в Казахстане актуальна и для нас. Не будем наивными, думая, что адепты радикальных организаций имеют в виду только джихад языка и мыслей. Джихад в насильственном плане никто не отменял, и наличие у нас спящих ячеек, которые рано или поздно могут проснуться.

Я думаю нужны вновь серьезные исследования по проблеме терроризма в Казахстане и Центральной Евразии.

Кроме того, надо думать и о продвижении идеологии светскости, государственном религиозном образовании без иностранной компоненты, правилах общественного поведения и безопасности", – отметил глава Казахстанского института стратегических исследований.