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Токаев созвал сессию Ассамблеи народа Казахстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".

ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре.

Согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.

Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

Напомним, что XXXII сессия АНК прошла в апреле 2023 года. 27 апреля Токаев выступил с приветственной речью. В ходе своего выступления глава государства высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2071197-tokaev-sozval-sessiyu-assamblei-naroda-kazahstana/

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