Токаев созвал сессию Ассамблеи народа Казахстана
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Сегодня глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".
ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре.
Согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.
Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.
Напомним, что XXXII сессия АНК прошла в апреле 2023 года. 27 апреля Токаев выступил с приветственной речью. В ходе своего выступления глава государства высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2071197-tokaev-sozval-sessiyu-assamblei-naroda-kazahstana/