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Бектенов встретился с главой европейского бюро ВОЗ

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Бектенов и глава европейского бюро ВОЗ
Встреча Олжаса Бектенова и Ханса Клюге. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

Участники встречи обсудили совместную работу правительства Казахстана и ВОЗ по достижению Целей устойчивого развития в области здравоохранения. Так, в рамках Двухгодичного соглашения о сотрудничестве на 2024-2025 годы в настоящее время особое внимание уделяется вопросам обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепления здоровья населения и повышения кадрового потенциала.

ВОЗ является важным стратегическим партнером Казахстана в области здравоохранения. Результатом совместной планомерной работы, в том числе посредством технической и экспертной поддержки, стало снижение показателей заболеваемости населения болезнями органов дыхания, системы кровообращения, смертности, в том числе от злокачественных новообразований.

В свою очередь, приверженность принципам Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи способствовала снижению уровня материнской и младенческой смертности в стране, увеличению продолжительности жизни. 

"Казахстан продвигает важность укрепления первичной медико-санитарной помощи. Как Вы знаете, инициатива нашего президента по созданию Коалиции стран по ПМСП была поддержана Генеральным директором ВОЗ и государствами-членами организации.

Важным шагом нашей совместной работы станет запуск Коалиции стран по ПМСП с участием государств-членов и партнеров по развитию в рамках 78-ой Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве", — сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства также отметил, что в Казахстане усиленно расширяется охват услугами в области охраны здоровья как в учреждениях здравоохранения, так и для оказания помощи на дому.

Со своей стороны глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил значительные успехи в повышении устойчивости национальной системы здравоохранения Казахстана.  

По итогам встречи были отмечены направления для усиления дальнейшей работы по повышению качества оказываемых медицинских услуг в целях достижения высокого уровня здоровья населения. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2067798-bektenov-vstretilsya-s-glavoy-evropeyskogo-byuro-voz/

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