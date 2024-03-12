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Узаконить деятельность частных детективов хотят в Казахстане

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Детектив изучает улики
Детектив. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане разрабатывают закон для легализации деятельности частных детективов. Депутаты считают, что это может помочь в раскрытии уголовных дел, передает МИА "Казинформ".

Сообщается, что проект Закона РК "О частной детективной деятельности" разрабатывается Институтом парламентаризма с привлечением ученых, экспертов и общественных организаций.

По словам депутата мажилиса Абзала Куспана, вопрос легализации деятельности частных детективов поднимается в Казахстане довольно часто.

"Допустим, если совершено преступление, какой-нибудь влиятельный человек может позвонить начальнику полиции и закрыть дело. А если нанять частного детектива, то он естественно будет выполнять свои обязанности. Найденные им сведения послужат дополнительными доказательствами для раскрытия уголовного дела", – заявил он.

При этом, по словам мажилисмена, одним из главных требований к частным детективам должна быть работа в сфере внутренних дел более 10 лет.

В целом, в Казахстане предлагается создать институт частных детективов. Также таким специалистам должны выдавать лицензии.

"Для этого устанавливается уполномоченный орган, который вправе приостановить или отозвать лицензию частного детектива в случае нарушения им требований закона. Сейчас в стране есть частная детективная служба, но она теневая. Если мы узаконим эту деятельность, в бюджет поступят средства. Самое главное, их деятельность будет легализована", – подчеркнул Куспан.

Депутат добавил, что в развитых странах такая деятельность уже легализована.

Отметим, что несколько лет назад частный детектив из Алматы рассказывал о своей работе в интервью корреспонденту NUR.KZ.

По его словам, мужчина ранее работал следователем в полиции, но уволился.

"Меня раздражало то, что на каждое действие необходимо было писать бумажку – это существенно затрудняет поиски преступников, отнимает драгоценное время", – говорил он.

При этом экс-следователь объяснял, что берется только за "легкие" дела: разоблачение неверности, поиск информации о корнтрагентах для бизнесменов и тому подобные.

"Тем не менее у людей есть спрос и потребность в частных детективах. Думаю, что мы сможем здорово разгрузить полицейских. Моя мечта – открыть крупное агентство с полноценным и дорогим оборудованием", – отмечал мужчина.

Как пишет издание Inbusiness.kz, поручение о введении института частной сыскной деятельности было озвучено Нурсултаном Назарбаевым еще в 2012 году.

В 2013 году правительством был разработан и внесен в парламент проект Закона "О частной детективной деятельности", однако он был отозван разработчиком из-за принципиальных возражений отдельных министерств и ведомств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2066823-uzakonit-deyatelnost-chastnyh-detektivov-predlagayut-v-kazahstane/

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