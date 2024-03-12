Токаев выразил соболезнования в связи со смертью известного казахстанского писателя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Жумабая Шаштайулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя и публициста, заслуженного деятеля Казахстана Жумабая Шаштайулы.

"Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа", – говорится в телеграмме.

Как сообщает телеканал "Алматы", известный казахстанский писатель Жумабай Шаштайулы скончался на 74-м году жизни.

Жумабай Шаштайулы – уроженец Алматинской области, заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и "Алаш".

Работал в ряде республиканских СМИ. Автор книг "Жала мен нала", "Жыр жолбарыс", "Біздің заманның Аяз би", "Жаңғырақ".