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"Сроки провалены": Бектенов раскритиковал нацпроект в правительстве

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал нацпроект в сфере здравоохранения в Казахстане – он заявил о проваленных сроках, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава правительства заявил, что в реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" нет положительных результатов, хотя вопрос неоднократно рассматривали в кабмине.

"В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка проектно-сметной документации затянулась. Минздрав ослабил контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медицинских объектов на селе", - заявил премьер.

В итоге, по его данным, в 2023 году в Казахстане решили сдать 99 объектов, но даже этот показатель не достигли. Минздрав при этом не торопится вносить бюджетные заявки на финансирование, а акиматы не спешат определяться с софинансированием.

"До сих пор не начаты работы по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. Также не ведется закуп медицинского оборудования для них. А эти процедуры занимают много времени (закуп зарубежных аппаратов КТ, МРТ, ангиографов, УЗИ, оборудования для реанимации и др.). Министерство даже не просчитало потребность в данном оборудовании", - добавил Бектенов.

Руководству фонда "Самрук-Казына" он также напомнил, что нужно активно закупать отечественные товары.

В кабмине Бектенов дал следующие поручения:

  • акиматам областей совместно с Министерством промышленности и строительства до 1 апреля завершить проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов;
  • министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопрос финансирования проектов;
  • министерству здравоохранения и акиматам завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок.

Вопрос Бектенов поручил повторно рассмотреть через полгода.

Отметим, что проект "Модернизация сельского здравоохранения" был подготовлен Минздравом еще в 2022 году.

Целью данного проекта является сокращение дисбаланса в доступности и качестве медицинской помощи в условиях городского и сельского здравоохранения за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствии с нормативами, а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи на селе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063292-sroki-provaleny-bektenov-raskritikoval-natsproekt-v-pravitelstve/

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