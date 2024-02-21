Карин высказался о законопроекте по обеспечению прав женщин и безопасности детей

Государственный советник Ерлан Карин сегодня в своем официальном Telegram-канале рассказал о законопроекте по обеспечению прав женщин и безопасности детей, передает NUR.KZ.

"Сегодня на пленарном заседании мажилис принял в первом чтении законопроект по обеспечению прав женщин и безопасности детей", - напомнил он.

Карин отметил, что законопроект предусматривает всесторонний подход к решению проблемы семейно-бытового насилия в русле реализации послания президента, озвученного осенью прошлого года.

"В целом, законопроектом рассматриваются более 70 поправок в законодательство. В их числе – поправки, направленные на создание инфраструктуры помощи семьям, а также ужесточение наказания за преступления в семейно-бытовой сфере и за все формы насилия в отношении детей.

Так, введена и усилена уголовная ответственность за побои и умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, истязание.

Кроме того, проработан ряд мер профилактического характера для раннего выявления и предупреждения семейного насилия", - добавил госсоветник.

Он подчеркнул, что законопроект подготовлен депутатами совместно с госорганами, экспертным сообществом и общественными организациями. Активное участие в разработке и продвижении законопроекта приняла уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.