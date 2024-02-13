Казахстан впервые вошел в число "средних держав" мира

Немецкие ученые включили Казахстан в список стран, играющих важную роль на мировой политической и экономической арене, передает NUR.KZ со ссылкой на Sayasat.kz.

Научно-аналитический центр "Фонд науки и политики"(SWP) из Германии опубликовал сборник статей "Средние державы – важные акторы в международной политике".

Под "средними державами" понимаются страны, играющие важную роль на мировой политической и экономической арене. Например, к ним относятся Турция, Израиль и Индия. Казахстан вошел в этот список впервые.

По мнению специалистов SWP, Казахстан заметно выделяется среди центральноазиатских государств своей внешней политикой. Это делает его ключевым игроком в регионе.

"Казахстан на раннем этапе смог реализовать свои амбиции в международной политике. Страна председательствовала в ОБСЕ в Европе, в Совете Безопасности ООН и была посредником в сирийском конфликте", – говорится в сборнике статей.

Украинский конфликт дал Казахстану новый импульс в плане диверсификации. Выстраиваются новые транспортные маршруты, привлекаются инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии и перерабатывающей промышленности.

"Страна опирается не только на китайский "Шелковый путь", но и на стратегию ЕС "Глобальные ворота", утверждая свою роль "моста между Востоком и Западом", – отмечают исследователи.

Они также считают, что в информационной повестке стран ЕС Казахстан все чаще будет мелькать не только как новый экономический и политический партнер, но и как площадка для инвестиций.

Напомним, в мае 2023 года известный политический аналитик Харун Карчич заявил, что Казахстан обладает всеми характеристиками "средней державы": стратегическим расположением, богатыми природными ресурсами, приверженностью международным принципам и сотрудничеству.

Он отмечал, что в мировой политике "средние державы" ассоциируются с экономической значимостью (во многом благодаря энергетическим ресурсам), а также с подходом, который ученые называют "стандартным предпринимательством".

Свое влияние такие страны распространяют не с помощью военной силы, а благодаря дипломатии. В том числе, участвуя в разрешении конфликтов.