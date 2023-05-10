Эксперт: Казахстан станет следующей "средней державой" Евразии

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Журналист и политический обозреватель Харун Карчич заявил, что Казахстан обладает всеми характеристиками "средней державы": стратегическим расположением, богатыми природными ресурсами, приверженностью международным принципам и сотрудничеству, передает The National Interest.

Концепция "средней державы" сформировалась в период Холодной войны. Так называли государства, которые обладают большим весом на мировой политической арене, чем могло бы показаться на первый взгляд. Эти страны способны иметь глобальное значение, выходящее за рамки регионального профиля.

Прототипом "средней державы" является Канада. Австралия также часто упоминается в данном контексте.

Харун Карчич отмечает, что "средние державы" ассоциируются с экономической значимостью (во многом благодаря энергетическим ресурсам), а также с подходом, который ученые называют "стандартным предпринимательством". Свое влияние такие страны распространяют не с помощью военной силы, а благодаря дипломатии. В том числе, участвуя в разрешении конфликтов.

"Казахстан обладает всеми классическими характеристиками "средней державы": стратегическим расположением, богатыми природными ресурсами и приверженностью международным принципам и сотрудничеству", — пишет Харун Карчич.

По мнению обозревателя, одним из ключевых факторов, способствующих превращению Казахстана в "среднюю державу", является активное участие в международных политических конференциях. Кроме того, многие подобные конференции проходят и на территории Казахстана.

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Казахстан сформировал свою позицию по украинскому кризису, политику непризнания Донецка и Луганска как независимых государств.

Такая смелая последовательность в продвижении стратегического нейтралитета в регионе, соседствующем с Россией и Китаем, способствовала усилиям по укреплению принципов ООН в поддержку мирового порядка", — отмечает политический обозреватель.

Примечателен, по мнению Харуна Карчича, тот факт, что Казахстан становится "средней державой" на восточном берегу Каспийского моря, в то время как Азербайджан делает практически то же самое на западном берегу.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Развитие двустороннего сотрудничества Казахстана и Азербайджана способствует укреплению региона. В качестве примера можно привести недавнее соглашение с Азербайджаном об использовании полной пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (TCITR). TCITR, также известный как Средний коридор, проходит из Китая в Европу через Среднюю Азию и Южный Кавказ.

По мнению обозревателя, Казахстан имеет хорошие возможности для сотрудничества с Азербайджаном, что позволит нашей стране играть ключевую геополитическую и геоэкономическую роль средней силы в Каспийском регионе.

"Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на сохранение баланса между крупными державами при продвижении своих национальных интересов.

Этот прагматичный внешнеполитический подход, впервые примененный президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в качестве министра иностранных дел и премьер-министра страны в 1990-х и 2000-х годах, позволил Казахстану "пролезть в игольное ушко между Россией и Китаем", углубить связи с Западом, а также с другими азиатскими державами и региональными игроками. Именно это является примером архетипической евразийской средней силы", — заявил Харун Карчич.

Харун Карчич — журналист и политический обозреватель, специализирующийся на освещении ситуации в Балканах и Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019991-ekspert-kazahstan-stanet-sleduyuschey-sredney-derzhavoy-evrazii/