Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Анар Жаилгановой

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким экс-главы Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Напомним, что бывший руководитель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова скончалась на 55-м году жизни. Об этом стало известно вчера.

По данным на сайте "Параграф", Жаилганова Анар Нуралыкызы родилась в 1969 году в Семее.

В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. им. Аль-Фараби, в 2003 году – Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита. Трудовой путь начала в 1991 году.

С 1999 по 2000 год была старшим экспертом государственно-правового отдела Администрации президента.

С 2000 по 2004 год – советник председателя Верховного суда.

С 2004 по 2008 год – судья Верховного суда.

С 2008 по 2016 год – член Конституционного совета.

Должность председателя Агентства по делам госслужбы занимала в период с 2019 по 2022 год.