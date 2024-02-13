Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Анар Жаилгановой
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким экс-главы Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Анар Жаилгановой, сообщается в Telegram-канале Акорды.
"Анар Нуралыкызы плодотворно трудилась на благо процветания нашей страны. Она активно участвовала в реализации многих добрых начинаний и зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист. Светлый образ Анар Нуралыкызы, посвятившей свою жизнь безупречной государственной службе, останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Напомним, что бывший руководитель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова скончалась на 55-м году жизни. Об этом стало известно вчера.
По данным на сайте "Параграф", Жаилганова Анар Нуралыкызы родилась в 1969 году в Семее.
В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. им. Аль-Фараби, в 2003 году – Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита. Трудовой путь начала в 1991 году.
С 1999 по 2000 год была старшим экспертом государственно-правового отдела Администрации президента.
С 2000 по 2004 год – советник председателя Верховного суда.
С 2004 по 2008 год – судья Верховного суда.
С 2008 по 2016 год – член Конституционного совета.
Должность председателя Агентства по делам госслужбы занимала в период с 2019 по 2022 год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060657-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-anar-zhailganovoy/