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Токаев встретился с главой Евразийского банка развития

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Встреча Касым-Жомарта Токаева и Николая Подгузова
Встреча Касым-Жомарта Токаева и Николая Подгузова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период. Как сообщил Николай Подгузов, второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов.

Главе государства было доложено, что годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов, что почти в 1,5 раза превзошло утвержденный Стратегией 2022-2026 план. При этом доля казахстанских проектов в портфеле банка продолжает расти. По итогам 2023 года она составила 59%.

Президенту была представлена информация, что сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает 3,5 млрд долларов. Инвестиции предполагается вкладывать прежде всего в такие стратегически важные отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, агропромышленный комплекс и водные ресурсы.

Как рассказал Николай Подгузов, в текущем году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов.

Председатель ЕАБР также представил Касым-Жомарту Токаеву результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Банк намерен содействовать становлению Казахстана в качестве драйвера рационального использования водных ресурсов и готов направить грантовые средства в размере до 10 млн долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до 400 млн долларов – на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования.

Глава государства приветствовал проведение летом текущего года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов. Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.

Напомним, в августе 2022 года экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщал, что Казахстан обсуждает сделку по покупке 4,2% российской доли в Евразийском банке развития.

Позже он объяснял, что сделка важна с точки зрения повышения статуса государства. По его словам, речь идет примерно о 25-30 млрд тенге.

По данным с официального сайта ЕАБР, Евразийский банк развития – это многосторонний банк развития с уставным капиталом 7 млрд долларов, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060473-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-evraziyskogo-banka-razvitiya/

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