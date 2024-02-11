Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции

Президент Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси и весь иранский народ с Днем Исламской революции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран.

"Сегодня ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под Вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач.

Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе.

Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.

Как сообщается на сайте РИА Новости, День Исламской революции в Иране отмечается ежегодно 11 февраля в честь произошедшего в 1979 году свержения монархии и установления новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни (Рухолла Мусави Хомейни), авторитетный исламский религиозный лидер.