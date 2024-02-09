Бюджетная политика, инвестиции, АПК – эксперт об экономических задачах президента Токаева

Одна из главных задач правительства – обеспечить равные условия для всех субъектов экономической деятельности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании нового кабмина. Ключевые тезисы из выступления президента прокомментировал казахстанский политолог, директор Общественного фонда "Кемел арна" Замир Каражанов.

– Какие ключевые месседжи сделал президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании нового правительства?

Это было первое заседание нового правительства, в таких случаях обсуждаются задачи, которые ставит глава государства. Задачи в основном носили экономический характер, туда входили вопросы и развития экономики, и привлечения инвестиций в экономику страны. Президент поставил задачу перед разными госорганами поддерживать высокий темп роста экономики, причем это касалось не только правительства. Президент заявил, что поддерживать экономический рост и привлекать инвестиции в свои регионы должны и акимы.

Глава государства отдельное внимание уделил актуальной для нас проблеме бюджетной дисциплины – это вопрос наполняемости бюджета, его освоение и вопрос Нацфонда. Дело в том, что в последние годы у нас действительно наполняемость бюджета осуществляется за счет средств Нацфонда. Такие фонды существуют в разных странах. Например, в Норвегии или в Саудовской Аравии сам фонд выступает не сколько источником финансирования госбюджета, сколько источником инвестирования. Средства таких фондов используются, чтобы вкладывать в активы внутри экономики страны либо в привлекательные зарубежные активы. Обычно покупают акции, доли компаний в зарубежных странах, таким образом наращиваются объемы самого Нацфонда.

У нас немного другой подход к Нацфонду: средства из него направляют для бюджетного финансирования. В последние годы был достаточно большой транш из Нацфонда в бюджет. Эта ситуация указывает на то, что, скорее всего, правительство не может найти дополнительные источники финансирования бюджета, что связано с проблемами в экономике и самой экономической политикой правительства. Отсюда мы услышали поручения президента Касым-Жомарта Токаева улучшать ситуацию в экономике за счет появления новых субъектов экономики, за счет их деятельности наполнять бюджет через налоговую, фискальную систему.

Глава государства отметил, что еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Здесь мы работу проводим, она должна вестись дальше. Однако открытыми остаются вопросы: сколько средств было выведено и на какой объем мы можем рассчитывать? Каким образом и в какие сроки мы можем вернуть их в бюджетную сферу Казахстана? Президент поручил уполномоченным органам активизировать работу по возврату активов в страну. Этой задачей должны заниматься правоохранительные органы. Для действующего премьер-министра Олжаса Бектенова, который в недавнем прошлом занимал должность в Антикоррупционной службе, эта сфера деятельности также знакомая.

– Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение запустить новый инвестиционный цикл. По вашему мнению, в чем суть изменений в инвестиционной политике Казахстана?

Инвестиционная политика Казахстана и инвестиционный климат формировались давно. Мы были лидерами по привлечению инвестиций в свою экономику на постсоветском пространстве: даже были моменты, где мы обходили Россию.

Давайте смотреть, откуда в основном приходят инвестиции и куда они уходят. Мы видим, что среди лидеров – Нидерланды – это компании, которые связаны с разработкой нефтяных месторождений Казахстана. С Китаем наблюдается такая же картина. Иными словами, основной объем инвестиций приходился на Западно-Казахстанскую область, в нефтегазовый сектор. Мы видим, что вопросы диверсификации стоят здесь достаточно остро, а доля инвестиций в реальный сектор экономики незначительная.

Когда мы говорим об изменении инвестиционной политики, большой приток инвестиций должен приходить в реальный сектор экономики, не связанный с недропользованием. В этом случае у нас произойдет диверсификация экономики, мы начнем зарабатывать не только на нефти, но и на другой продукции. Тем более, что эта зависимость от нефти уже очень сильно сказывается на экономике страны и на росте доходов населения тоже. Когда в мире возникают проблемы, это обязательно сказывается на ценах на нефть, которые очень сильно падают. У нас такая ситуация была в 2016 году и в 2020 году в разгар пандемии. Инвестиции привлекают в экономику, чтобы повысить ее конкурентоспособность, отказоустойчивость на подобного рода ситуации на энергетическом рынке.

Надо признать, что приток инвестиций в последние два года действительно был, и показатели были неплохие. Интересный момент, что были инвестиции, которые приходили в реальный сектор экономики. Можно заметить, что среди стран-инвесторов усилилась Турция. Понятное дело, что в последние годы активизировалась Организация тюркских государств, но турецкие компании не заняты в нефтегазовом секторе, поэтому ясно, что эти инвестиции приходили в реальный сектор экономики. Взять, к примеру, аэропорт Алматы, в который пришла турецкая компания TAV Airports Holding. Такие инвестиции начали приходить в Казахстан, эту работу необходимо активизировать. Об этом говорил президент Касым-Жомарт Токаев.

– Обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке. Такую задачу поставил глава государства перед правительством и акимами. По вашему мнению, что нужно, чтобы Казахстан стал привлекательной страной для инвесторов?

Чтобы создавать такой имидж, казахстанская экономика должна быть очень привлекательной для инвесторов. Например, в Индии премьер-министр Нарендра Моди провел реформы около 10 лет назад, и сегодня индийская экономика активно и динамично развивается. Обратите внимание, что сейчас инвесторы выводят средства из Китая и направляют инвестиции в экономику Индии. Казахстан, чтобы стать привлекательной для инвестиций страной, должен сделать примерно то же самое: прежде всего провести реформы внутри экономики, чтобы темпы роста экономики превышали 7-8 процентов как минимум. В этом случае инвесторы будут сами приходить в Казахстан. Тогда вся инвестиционная политика будет состоять в том, чтобы просто дать им работать в стране и вкладывать средства.

Надо обратить внимание, что в последние годы ряд компаний государственного сектора и не только начали выходить на международные фондовые рынки. Сейчас на IPO готовится выпуск акций Air Astana, до этого Kaspi выходил на Лондонскую биржу. Этот процесс у нас идет, наши компании начинают интегрироваться в международную глобальную экономику. Они не просто туда что-то экспортируют, они начинают работать по правилам и стандартам в глобальной экономике. Если рост экономики Казахстана начнет давать эффективные результаты, по темпам роста будем превышать 8-9 процентов, эти компании будут очень привлекательными на фондовых рынках. Они смогут и зарабатывать, и обеспечивать приток инвестиций в экономику Казахстана.

– Президент на заседании правительства сказал о проблемах, которые сдерживают развитие АПК, и необходимости масштабного реформирования аграрной сферы. Как вы оцениваете приоритеты развития АПК, которые озвучил глава государства?

В сельском хозяйстве ситуация для нас характерная: у нас есть возможности, но мы эти возможности не реализуем. Давайте исходить из того, что Казахстан занимает 9 место в мире по площади территории. Ситуация в сельском хозяйстве по географическим характеристикам у нас гораздо лучше, чем в других странах. Посмотрите на Израиль: у них стоит вопрос с плодородием почвы, проблемы с водой, они чуть ли не на камнях живут… однако у них в сельском хозяйстве гораздо выше производительность труда. Они решают свои внутренние проблемы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством по переходу от сырьевой направленности АПК к развитию переработки сельхозпродукции. Интересный момент, что мы чаще экспортируем не переработанную продукцию, а сырье, к примеру, помидоры, картофель в натуральном виде. В пищевой отрасли принято перерабатывать сырье на месте, потому что таким образом создается своя продукция, бренд, это приносит экономике больше прибыли, чем экспорт необработанной продукции. У нас же парадокс – выгодно экспортировать как раз необработанную продукцию. Ситуация ненормальная. Она приводит к тому, что Казахстан недополучает прибыль от экспорта сельхозпродукции.

Есть такая проблема, как обеспечение продовольственной безопасности. Мы сейчас видим, как в мире кто-то с кем-то воюет. Это сильно бьет по логистическим цепочкам. У Казахстана нет морской границы и выхода к морю – мы зависим от других стран. Например, когда возник вооруженный конфликт у России с Украиной, начали применять санкции по отношению к России – у нас возникли проблемы с доставкой продуктов питания на внутренний рынок по той простой причине, что наши объемы производства не соответствуют уровню потребления страны. Это сказывается на росте цен, дефиците продукции. Нам необходимо самим обеспечивать свою продовольственную безопасность: у нас есть все возможности.

Мы должны исходить из обеспечения внутренней потребности страны в первую очередь, а во вторую очередь – наращивать экспорт – таким образом страна зарабатывает на поставках продукции. На уровне государства и двусторонних отношений с другими странами, у нас есть договоренность о том, что мы должны поддерживать внутренних производителей. Такая договоренность есть с президентом Азербайджана, со странами по региону Центральной Азии, в Афганистан мы неплохо поставляли свою продукцию. Это договоренности о поддержке наших производителей с нашими партнерами, но чтобы их реализовать, этот производитель в Казахстане должен быть. Отсюда и требование президента Касым-Жомарта Токаева о том, чтобы предпринимать меры для поддержки производителей внутри страны. Имеется в виду не тепличные условия создавать, а создавать конкурентную среду.

У нас в сельском хозяйстве много крупных аграрных предприятий – это тоже своего рода монополистические бизнес-структуры. Почему есть такие сильные агропромышленные компании и почему это не есть хорошо? Хорошо, когда это происходит в жесткой конкурентной среде, но когда происходит в тепличной среде, возникает вопрос, почему эти компании зарабатывают, имеют лучшее финансирование или получают больше кредитов, чем другие? Стоит вопрос, как помочь мелким производителям сельскохозяйственной продукции. В аграрном секторе сложилась не совсем конкурентная среда: ее надо менять, повышать конкуренцию, создавать равные условия независимо от формы собственника и размеров предприятия. Все должны быть равны.

Кстати, один из постоянных тезисов, которые озвучивал в своем выступлении президент Касым-Жомарт Токаев, – это либерализация экономики, что предполагает усиление рыночных институтов, формирование сильной конкурентной среды, создание равных условий для всех субъектов экономики. Пока таких мер не будет предпринято, у нас будут появляться такие крупные предприятия во всех отраслях, не только в сельском хозяйстве, а доля МСБ всегда будет слабой. Когда сейчас говорят о либерализации экономики, подразумевается то, что будут создаваться возможности для усиления доли МСБ в экономике. Нужно проводить меры, которые будут стимулировать конкуренцию, а это доступ к кредитам для компаний, снижение административных барьеров, создание благоприятных условий для бизнеса.