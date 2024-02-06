Глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества независимых государств".

Текст закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

Добавим, как ранее говорилось на сайте сената, данное соглашение направлено на закрепление положений, позволяющих сторонам выполнять международные обязательства по поддержанию безопасности в сфере здравоохранения.

Кроме того, ратифицированное соглашение будет способствовать расширению сотрудничества и взаимодействия в проведении государственных санитарно- противоэпидемических мероприятий государств-участников СНГ.

"В первую очередь, это предотвращение распространения инфекционных заболеваний, которые в соответствии с Международными медико-санитарными правилами могут привести к ЧС в системе охраны здоровья", – отмечали сенаторы.