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Токаев ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ

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Касым-Жомарт Токаев. Подпись
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества независимых государств".

Текст закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

Добавим, как ранее говорилось на сайте сената, данное соглашение направлено на закрепление положений, позволяющих сторонам выполнять международные обязательства по поддержанию безопасности в сфере здравоохранения.

Кроме того, ратифицированное соглашение будет способствовать расширению сотрудничества и взаимодействия в проведении государственных санитарно- противоэпидемических мероприятий государств-участников СНГ.

"В первую очередь, это предотвращение распространения инфекционных заболеваний, которые в соответствии с Международными медико-санитарными правилами могут привести к ЧС в системе охраны здоровья", – отмечали сенаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059508-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-sanitarnoy-ohrany-territoriy-stran-sng/

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