Токаев дал поручения по повышению эффективности работы "Казатомпрома"

Глава государства принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности "Казатомпрома" за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Президенту было доложено, что по итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тыс. тонн соответственно.

Как сообщил Меиржан Юсупов, доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору.

Кроме того, глава государства был проинформирован о реализуемых инвестиционных проектах группы компаний "Казатомпром", а также о социально значимых проектах, направленных на развитие и поддержку регионов присутствия.

Президенту также было доложено о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы "Казатомпрома".

По информации с официального сайта компании, АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций.

Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

Активы национальной атомной компании включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечной продукции - от геологоразведки, добычи урана, производства продукции ядерного топливного цикла до науки, социального обеспечения и подготовки кадров.