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Токаев принял главу холдинга "Байтерек"

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Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Байбазаров
Президент и глава "Байтерека". Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу холдинга "Байтерек" Нурлана Байбазарова. Главе государства рассказали об итогах деятельности холдинга, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за 2023 год, в том числе о работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

Президенту было доложено, что за 2023 год активы холдинга показали рост на 12%, инвестиционный и кредитный портфели группы увеличились на 10%, а чистая прибыль – на 7%, превысив 400 млрд тенге.

Как сообщил Нурлан Байбазаров, в рамках развития реального сектора экономики "Байтерек" превысил плановые показатели финансирования крупных проектов и лизинговых сделок на 24%; проектов микро-, малого и среднего бизнеса – на 42%. Достигнуто рекордное освоение по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности на сумму 1,061 трлн тенге по 300 проектам и лизинговым сделкам. В агропромышленный комплекс инвестировано 554,7 млрд тенге, что на 11% выше запланированного объема. Также в 2023 году через дочерние компании оказана помощь 1,1 тыс. фермеров, пострадавших от засухи и избытка влаги, на сумму 48 млрд тенге.

Главе государства также представлена информация, что за отчетный год по линии холдинга введено в эксплуатацию свыше 2 млн кв.м. жилья. В жилищный сектор инвестировано 317,6 млрд тенге. Через ипотечные продукты АО "Отбасы банк" выданы займы на сумму свыше 1 трлн тенге.

На встрече были озвучены инициативы холдинга на 2024 год. Среди них инвестирование в проекты АПК на сумму 370 млрд тенге и создание свыше 4 тысяч новых рабочих мест, запуск программ по финансированию обрабатывающей промышленности, туристической отрасли, строительства заводов по переработке и сортировке отходов, старт жилищной программы 9-20-25.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в результате реализации инициатив к концу года вклад "Байтерек" в экономический рост страны будет удвоен по сравнению с 2022 годом.

Глава государства подчеркнул важность запуска новых программ и применения комплексного подхода для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также дал ряд поручений по усилению работы "Байтерека" в части диверсификации экономики и развития стратегически важных отраслей.

Согласно данным на официальном сайте, холдинг "Байтерек" – интегрированный институт развития, включающий в себя 8 дочерних организаций. Это акционерные общества со 100-процентным участием холдинга:

  • АО "Банк Развития Казахстана";
  • АО "Отбасы банк";
  • АО "ФРП "Даму";
  • АО "Казахстанская жилищная компания";
  • АО "ЭСК "Kazakh Export";
  • АО "Qazaqstan Investment Corporation";
  • АО "Аграрная кредитная корпорация";
  • АО "Bereke Bank".

В марте 2021 года по поручению президента Казахстана АО "НУХ "КазАгро" реорганизован путем присоединения к холдингу.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058488-tokaev-prinyal-glavu-holdinga-bayterek/

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