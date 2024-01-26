"Если возникают сомнения": ДНК-тест при получении статуса кандаса предложили ввести в Казахстане

Глава Комитета по миграции МТСЗН Аскарбек Ертаев сегодня на брифинге в СЦК рассказал, как иностранные граждане смогут получить статус кандаса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как будет определяться этническая принадлежность к казахам при получении статуса кандаса.

Глава Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев в ответ заявил, что национальность будет подтверждаться комиссией.

"В целом при акиматах на местах будет комиссия, в эту комиссию войдут представители управления координации занятости, управления образования, управления внутренней политики, департаментов полиции, КНБ, а также эксперты в сфере определения национальности.

Эта комиссия коллегиально будет рассматривать заявление отдельного гражданина, к примеру, который не может подтвердить свою национальность, и комиссионно будет решаться, можно ли ему дать разрешение на получение статуса кандаса", – заявил он.

По словам Ертаева, на сегодня определены функции данной комиссии, а также механизмы: как будут вести собеседование, какие вопросы задавать лицу, который не может подтвердить свою национальность.

"А также мы предусмотрели проведение геномной экспертизы. В случае, если у комиссии сомнения возникают, то нашими правилами предусматривается, что мы направляем его на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности", – добавил спикер.

Также, по его словам, определено, в каких странах в паспортах не указывается национальность.

Руководитель управления этнической миграции Дастан Айткулов добавил, что сейчас проводится работа по разработке нормативно правового акта, чтобы коллегиальным органом рассматривать вопрос определения казахской национальности, если у этнического казаха нет записи в документах, удостоверяющих личность.

"Будет коллегиальный орган на уровне МИО. Также там будет участвовать, мы предполагаем, МИО по координации занятости, управлению внутренней политики и также профессора по лингвистике и истории Казахстана, чтобы подтвердить, что человек действительно казах. Сейчас эта норма в законопроекте. Первое чтение уже прошло, второе пройдет в 1 квартале этого года", – уточнил Айткулов.

Летом прошлого года в правительстве рассказали, что разработали новый способ расселения кандасов. Отметим, что до введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус.

Кандасы и члены их семей обеспечиваются: