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Генпрокурор Казахстана обратился в Конституционный суд

Опубликовано:

Конституционный суд Казахстана
Конституционный суд Казахстана. Фото: Акорда

Берик Асылов в своем обращении предлагает рассмотреть возможность участия прокурора при принятии решений о санкционировании процессуальных действий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается на официальном сайте Конституционного суда, были заслушаны представители правоохранительных органов, судебной администрации, Минюста и экспертов в связи с обращением генерального прокурора об истолковании пункта 6 постановляющей части нормативного постановления Конституционного совета от 6 марта 1997 года №3.

"В обращении поднимается вопрос о возможности участия прокурора при принятии следственным судьей решений о санкционировании отдельных следственных действий.

Представитель генеральной прокуратуры отметил, что участие позволит эффективно выполнять полномочие по осуществлению высшего надзора за соблюдением законности на стадии досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Конституционного суда по данному обращению будет опубликовано в печатных изданиях, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного суда.

Конституционный суд Казахстана, как сообщается на официальном сайте органа, обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны.

При осуществлении своих полномочий Конституционный суд самостоятелен и независим от граждан, организаций, государственных органов, должностных лиц, руководствуется Конституцией Казахстана и конституционным законом "О Конституционном суде Республики Казахстан", воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов или других госорганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056490-genprokuror-kazahstana-obratilsya-v-konstitutsionnyy-sud/

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